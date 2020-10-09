"Kitap Aksaray Projesi" için 100 bin kitap bağışı yapıldı

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kurulan kitap bağış stantları, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gencinden yaşlısına Aksaraylılar, stantlara gelerek yaklaşık 100 bin kitap bağışladı.Kampanyada bağışlanan kitaplar, tasnifi yapılarak "www.kitapaksaray.gov.tr" adresindeki sisteme eklenecek. Herkes bu sistem üzerinden istediği kitabı ücretsiz şekilde sipariş verip okuyacak.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, stantları gezerek kitap bağışlayan vatandaşlarla sohbet etti.Aydoğdu, burada gazetecilere, projenin Türkiye'ye model olacağını belirterek, sanal bir kütüphane hazırladıklarını söyledi.
Sisteme giriş yapan herkese, seçtiği kitabın ücretsiz kargo aracılığıyla teslim edileceğini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Toplumda konuşulan bütün problemlerin kaynağında okumamak yer alıyor. Okuyan insanın empati yeteneği gelişiyor, okuyan insan derinleşiyor, dünyaya bakış açısı değişiyor. Okuyan insanın ideolojik saplantıları da olmuyor, ötekileştirmiyor, ayrıştırmıyor, ruh iklimi farklı oluyor. Dünyayı anlamamız ve anlamlandırmamız için kesinlikle okumamız gerekiyor. Kitap almak isteyen herkes www.kitapaksaray.gov.tr sanal kütüphane sistemine üye olarak giriş yapabilecek. İstediği kitabı işaretleyerek sipariş verebilecek. Sipariş verilen kitap ücretsiz olarak kişiye teslim edilecek. 15 gün içinde okuyup özetini sisteme yüklediğinde kitap onun olacak ve ikinci kitabı alma hakkı olacak."
Kampanyanın büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Aydoğdu, "5 kitap getiren de var, 600 kitap getiren de var. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray'ın nüfusu kadar sayıda kitap bağışlayacak. Bir getiren de bin getiren de bu gururun değerli bir parçasıdır." dedi.
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