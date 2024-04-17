Kıtalararası 23 Nisan coşkusu

'Güldüy Güldüy Show Çocuk' 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda birbirinden komik ve eğitici skeçler, yetenekli 14 çocuğun sunumuyla sahnede olacak.

KELİMELER ADASI'NDA EĞLENCELİ SAATLER

"Kelimeler Adası" isimli oyun da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında BKM organizasyonu ile minik misafirleriyle buluşacak. Çocuklar, kelimelerle dans edecek, kelimelerle öğrenecek, hayal kuracak ve eğlenecek. Oyun, 21 ve 22 Nisan'da iki gün üst üste Maximum Uniq'te olacak.