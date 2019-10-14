Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğüne verildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, yatırım programı hazırlıklarında KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lere 2020-2022 dönemi yatırım programında, gelecek yıl için 24 milyar 316 milyon 672 bin lira, 2021 için 26 milyar 336 milyon 286 bin lira, 2022 için de 28 milyar 298 milyon 538 bin lira ödenek teklif tavanları belirlendi.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 35'i TCDD'ye ayrıldı. Kuruma 2020 için 8 milyar 452 milyon 258 bin lira, 2021 için 9 milyar 154 milyon 257 bin lira, 2022 yılı için de 9 milyar 836 milyon 318 bin lira bütçe ayrıldı.

EN DÜŞÜK ÖDENEK TEDEMSAŞ'A

Önümüzdeki yılın ödenek teklif tavanlarına bakıldığında TCDD'yi 5 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ),4 milyar lira ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) takip etti.

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise 4 milyon lira olarak Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'ye (TÜDEMSAŞ) ayrıldı.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLARI

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için 2020'de öngörülen ödenek 7 milyon 350 bin lira iken 2021'de bu rakam 7 milyon 960 bin liraya, 2022'de da 8 milyon 554 bin liraya çıkarıldı.

Et ve Süt Kurumu için ise gelecek yıl 66 milyon lira olan teklif tavanı, 2021 yılı için 71 milyon 482 bin lira, 2022'de ise 76 milyon 808 bin liraya yükseltildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2020 için 36 milyon 125 bin lira, 2021 yılı için 39 milyon 126 bin lira ödenek tavanı belirlenirken, 2022 yılı için bu rakam 42 milyon 41 bin lira oldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 160 milyon liralık ödenek teklif tavanı da 2021'de 173 milyon 289 bin liraya, 2022'de de 186 milyon 200 bin lira olarak belirlendi.

KİT'lerin 2020-2022 dönemi ödenek teklif tavanları (bin TL) şöyle: