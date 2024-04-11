'Jon Snow' dizisi iptal edildi
Kit Harrington, 'Game of Thrones' izleyicilerinin yıllardır beklediği 'Jon Snow' dizisinin iptal edildiğini duyurdu
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'Game of Thrones'ta 'Jon Snow' karakterini canlandıran oyuncu Kit Harington, karakterini konu edinecek dizinin geliştirilme aşamasında iptal edildiğini açıkladı.
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'Game of Thrones' sonrası 'Jon Snow'un yaşadıklarını konu edinecek yapım ile ilgili Kit Harrington, projenin rafa kalktığını belirtti.
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Kit Harington,; "Anlatacak doğru hikâyeyi bulamadık. Bu yüzden şimdilik diziyi bir kenara bırakmaya karar verdik. Gelecekte geri döneceğimiz bir zaman olabilir ancak şu anda rafa kaldırıldığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
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George R.R. Martin’in kitaplarından esinlenen 'Game of Thrones', 2019’da ekranlara veda etmişti.
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'Game of Thrones'un başarısının ardından 'House of the Dragon' da dahil olmak üzere George R.R. Martin'in eserlerine dayanan ve Westeros'ta geçen birçok dizi geliştirilmeye başlandı.