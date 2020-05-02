Kistik fibrozis hastası çocuklardan "Evde Kal Türkiye" mesajı

AA

Başkentte bir grup kistik kibrozis hastası çocuk, koronavirüs salgını karşısında "Evde Kal Türkiye" çağrısını, sosyal medya üzerinden yaptı.

"Kifliyasam" sosyal medya hesabını kuran kistik fibrozis hastası 22 yaşındaki Beyza Gündoğmuş, kendisi gibi hasta çocuklara umut olmanın ve evde kalmanın önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

Gündoğmuş, bir grup kistik fibrozis hastası çocuğun kağıtlara yazdığı "Kistik fibrozis için, yarının bugünün gelecek için ellerini yıka, maske tak, kendini koru", "Evde kal Türkiye", "Hayat eve sığar" yazılı mesajlarını birleştirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklar, çekilen videolarda da "evde kal çağrısı" yaptı.

Koronavirüs salgını karşısında evde kalmanın kistik fibrozis ve kronik hastalar için önemine vurgu yapan Gündoğmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz hayatı çok seviyoruz, gelecek için hayallerimiz var. Bizimkisi kif'li yaşam. Hayat beklemek için çok kısa. Hayat tanışmamış olmamızı sağlayacak kadar büyük değil. Her dışarı çıkışın bir nefese bedel. Bir günlük mutluluk için hayatımızı ve hayatınını tehlikeye atmayın. Küçüklerimizin geleceği için nefessiz kalmamak için evde kal Türkiye."

Kistik fibrozis, doğumdan itibaren solunum, sindirim ve üreme sistemininde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen, akciğerler, karaciğer, pankreas, bağırsaklar gibi birçok organda işlev bozukluğuna neden olan, bulaşıcı olmayan kalıtsal bir hastalık olarak tarif ediliyor.