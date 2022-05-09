Kist nedeniyle akciğer harabiyeti yaşayan çocuk 3 ameliyat geçirdi

AA

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Merve Bulut'a nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetiyle eylülde başvurduğu hastanede, halk arasında "köpek kisti" olarak da bilinen "kist hidatik" teşhisi konuldu.

İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bulut'un akciğerindeki kistin çıkarılması için ameliyat kararı alındı. Bu sırada yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Bulut'un ameliyatı bir süre ertelendi.

Ekimdeki operasyonla kisti çıkarılan Bulut'un akciğerinde, ameliyat sonrası oluşan enfeksiyon nedeniyle sönme oluştu.

İkinci ameliyatında da akciğerinde istenen iyileşmenin görülememesi üzerine üçüncü kez ameliyat masasına yatan Bulut, sol akciğerinin bir bölümünün alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Akgün Oral ve Prof. Dr. Kenan Can Ceylan'ın kontrolünde süreci başarıyla atlatan Merve Bulut, taburcu edildi.

"ZOR BİR AMELİYAT OLDU"

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akgün Oral, Bulut'un akciğerine büyük hasar veren kistin Covid-19 sonrası bronşlara açıldığını, tablonun daha da kötüleştiğini belirtti.

İlk ameliyatın ardından memleketine uğurladıkları Merve Bulut'un, akciğerinde sönme oluşması üzerine tekrar İzmir'e sevk edildiğini anlatan Oral, ikinci ameliyatta da akciğerde istenen genişlemenin olmaması üzerine sol akciğerin bir bölümünün tamamen çıkarılmasına karar verdiklerini kaydetti.

Oral, Bulut'un ameliyat sonrasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ciddi bir hayati tehlike atlattığını söyledi.

Fakültenin Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan da yaklaşık 5 saat süren son operasyonun oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Hastanın akciğerinde ameliyatla çıkarmak istedikleri bölgede sıkı ve sert yapışıklıklar bulunduğunu, bunun ameliyatı güçleştirdiğini aktaran Ceylan, "Yaptığımız ameliyatta bunların üstesinden geldik. Akciğeri eski haline gelmiş durumda. Haraplaşmış olan akciğerin alt kısmını çıkardığımız için enfeksiyon riskini atlattı. Şu an rahat nefes alabiliyor, beslenmesi iyi ve ağrıları azaldı" ifadelerini kullandı.

"HAYAT KURTARMAK İSTİYORUM"

Merve Bulut da sıkıntılı günler geçirdiğini, geçirdiği ameliyatların ardından sağlıklı nefes alabildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Hastalık teşhisinden önce de doktor olmayı hayal ettiğini, tedavisi sürecinde bu hayalinin güçlendiğini anlatan Bulut, "Hastaneye yattığımda doktorların nasıl çalıştığını gördüm. Doktorlara olan hayranlığım daha da arttı. Hatta ben de profesör olmak istiyorum. İnşallah beni ameliyat eden doktorlarım gibi hayat kurtarmak istiyorum" dedi.

Baba Mesut Bulut da kızına ilk teşhis konulduğunda çok korktuğunu, Merve'nin zor bir sürecin ardından sağlığına kavuştuğunu ve yüzünün güldüğünü, doktorlara minnettar olduklarını kaydetti.