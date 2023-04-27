Kısmi görme kaybı yaşayan 5 aylık Hataylı bebek sağlığına kavuştu

AA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Songül ve Barış Sağ çiftinin 28 Kasım 2022'de henüz 7 aylıkken prematüre doğan tek yumurta ikizleri Hüseyin Efe ve Hasan, gelişimlerini tamamlamaları için kuvöze alındı.

İkizi Hasan ile 4 Şubat'a kadar kuvözde kalan Hüseyin Efe, taburcu edildikten iki gün sonra ailesiyle yaşadıkları Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere yakalandı.

Sarsıntılar nedeniyle evlerinde ağır hasar oluşan ve ailesiyle 3 gün konteynerde yaşamını sürdüren Hüseyin Efe'nin annesi, diğer oğlu Hasan'ı da alarak Antalya'daki kız kardeşinin yanına gitti.

Rahatsızlanan Hüseyin Efe'ye Antalya'da özel bir hastanede bronşit teşhisi konularak tedbir amaçlı kuvözde tedavisine başlandı.

Tedavi sürecinde Hüseyin Efe'ye, zamanından erken doğan bebeklerin gözlerindeki retina tabakasında, damarsız alanlarda ortaya çıkan ve sinir hasarına yol açarak görme kaybına neden olan "prematüre retinopatisi" tanısı konuldu.

İki gözünde oluşan rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kısmen yitirdiği tespit edilen bebek, ambulans uçakla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanede 3 operasyonun ardından taburcu edilen 5 aylık Hüseyin Efe bebek, 21 günlük sürecin sonunda sağlığına kavuştu.

"O ANDA DEPREMİ UNUTTUM"

Anne Songül Sağ, rahat nefes alamadıkları için Antalya'da hastaneye götürdükleri bebeklerinden Hüseyin Efe'ye prematüre retinopatisi teşhisi konulmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Hüseyin Efe'nin tamamen görmesine yüzde 5 ihtimal verildiğini belirten Sağ, doktorlar tarafından oğlunun hastalığının ilerlediğinin ve Türkiye genelindeki 3 hastaneden birinde acilen ameliyat edilmesi gerektiğinin söylendiğini söyledi.

Oğlunun ambulans uçakla Eskişehir'e getirildiğini ifade eden Sağ, oğlunun ESOGÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmiye Erol ve ekibince ameliyata alındığını anlattı.

Ciddi bir ameliyat süreci yaşadıklarını vurgulayan Sağ, şöyle konuştu: "Önce lazer ameliyatı, ardından da iki farklı operasyon yapılacağını öğrendik. O anda depremi unuttum. Lazer ameliyatı doktorun beklemediği kadar iyi geçti. Ardından birer hafta arayla iki gözünden de ameliyat oldu. Her seferinde mucize yaşanıyordu çünkü bir gözü 3'üncü, diğer gözü ise 5'inci evredeydi. Operasyonlarda yüksek başarı yakalandı. Artık tamamen iyileşti ve 3'üncü ayımıza giriyoruz. Bütün kontrolleri iyi gidiyor. Sağlığına kavuştu. Eşim işi dolayısıyla Hatay'a geri döndü. Yardım eden herkese çok teşekkür ediyoruz."

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