Kısmi felçli Aliye anne, hasta ve engelli aile bireylerinin yükünü omuzluyor

AA

Fatih Mahallesi'nde kiralık evde ikamet eden Aliye Baydar, kısmi felçli olmasına rağmen kanser hastası eşi Ömer ve görme engelli kuması Ayşe ile zihinsel engelli oğlu Nazım'a gözü gibi bakıyor.Geniş ailesine hem annelik hem de babalık yapan Baydar, devletten ve Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nden aldığı gıda ve yemek desteğiyle geçimini sağlıyor.Kentteki hayırseverlerin de kirasını ödeyip temel ihtiyaçlarını karşıladığı Baydar'ın aile bireylerine gösterdiği fedakarlık yöre halkından da takdir topluyor.- "Kimse sahip çıkmayınca ben de alıp yanıma getirdim"Fedakar anne Aliye Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, omuzlarında büyük bir yük olduğunu söyledi.Her şeyin Allah'tan geldiğini bilerek hareket ettiğini ifade eden Baydar, şöyle konuştu:"Eşim 22 yıl önce kanser oldu, hasta ve sürekli yatakta. Benim de bir yanım felç ve hastayım. Eşimin önceki eşi ve oğlunun yaşadıkları ev yıkıldı. Kimse sahip çıkmayınca ben de alıp yanıma getirdim. Nazım benim kumamın oğlu benden kopamıyor. Ben nereye gidersem benimle geliyor. Kumamın bir gözü hiç görmüyor, diğer gözünde ve belinde sıkıntı var. Bunlara bakmak zor olsun veya olmasın ben bakıyorum. Aynı elbiselerin parçalarıyız."Baydar, çok sıkıntılı günlerden geçtiklerini belirterek, devlet yetkililerinin ve hayırsever vatandaşların desteğiyle yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.Kumasının oğlu Nazım'ı çok sevdiğini vurgulayan Baydar, kiralık evde oturdukları için zorluk çektiklerini, kendilerine yardım eden devlet kurumları ve Türk Kızılay Ağrı Şubesi'ne teşekkür etti.