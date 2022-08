Kışlık bamya hazırlanırken bazı dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Çok fazla kaşık ile karıştırılmamalı ve mutlaka limon suyu eklenmelidir. Peki kışlık bamya nasıl hazırlanır? İşte, kışlık bamya hazırlanışı hakkında merak edilenler...

1.ADIM: BAMYALARI BOL SUDA YIKAYIP AYIKLAYIN VE SAP KISIMLARINI BIÇAKLA DİKKATLİCE TEMİZLEYİN

Semt pazarlarından ya da marketlerin sebze reyonlarından şu sıralar en tazesini temin edebileceğiniz bamyaları alın. Eve geldikten sonra ilk işiniz onları bol suda güzelce yıkamak olsun. Ardından bamyalarınıza dikkatlice bakarak üzerlerinde kesik, yırtık, delik olup olmadığını kontrol edin. Darbe almış, çürümüş olanları ayıklayın.

Hemen ardından keskin bir bıçak yardımıyla bamyalarınızın sap kısımlarını bir huni şeklinde olacak şekilde dikkatlice kesin. Bu aşamada kesinlikle iç kısma girmemeye, bamyalarda kesik, delik açmamaya özen göstermelisiniz. Üzerinde herhangi bir delik oluştuğunda hem dondurucuda saklama süreniz kısalacak hem de pişerken salyalanma yapacaktır, aman diyelim.

2.ADIM: BİR KENARDA BUZLU SU, BİR KENARDA İÇİNE BİRKAÇ DAMLA LİMON SUYU DAMLATTIĞINIZ KAYNAR SU HAZIRLAYIN

Bamyaları saklamanın en pratik ve sağlıklı yollarından biri şoklamak. Bu nedenle bamyaları temizledikten sonra derin bir kap çıkarıp içine soğuk su ve bolca buz koyun. Ayrı bir tencere çıkarıp onda da bolca suyu kaynatmaya başlayın. Kaynayan suyun içine bamyaların pişerken salyalanmasının önüne geçmek için birkaç damla limon suyu da ilave etmeyi unutmayın.

3.ADIM: BAMYALARI KAYNAR SUYA ARDINDAN DA HEMEN BUZLU SUYA ATIN

Bamyalarınızı tencerede kaynayan suyun içine atın ve yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde durmasını bekleyin. Hemen ardından ise bir kevgir yardımıyla fazla suyunu süzdürerek hemen kaynar sudan çıkarın ve hiç bekletmeden buzlu suyun içine bırakın. Bu suda da yaklaşık 3-4 dakika beklettikten sonra yeniden bir kevgir yardımıyla hemen çıkarın.

4.ADIM: BAMYALRI GÜZELCE KURUTUP HAVA ALMAYACAK ŞEKİLDE PAKETLEYİN VE BUZLUĞA KALDIRIN

Bamyaları buzlu sudan çıkardıktan sonra kuru, temiz bir bezin ya da kağıt havluların üzerine serin, her yerleri kuruyana kadar bekleyin. Güzelce kuruduğundan emin olduğunuz bamyaları kilitli poşetlere ya da buzdolabı poşetlerine aktarın. Her seferinde buzluktan kullanacağınız kadarını çıkarabilmeniz için poşetlere yerleştirirken 1 yemekte kullanacağınız kadar bamyayı porsiyonlayarak koymayı unutmayın. Poşetleri, içinde hava kalmayacak ve ağzından hava almayacak şekilde güzelce kapatın. Üzerine o günün tarihini de mutlaka not edip buzluğa kaldırın. Yaklaşık 1 yıl kadar güvenle kullanabileceğiniz uzun ömürlü bamyalarınız hazır oldu bile!