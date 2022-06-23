Kıskançlık kavgasında oğlunu bıçaklayanı vurdu!

Kıskançlık kavgasında oğlu bıçaklanan baba dehşet saçtı! Olay yerine gelip silahla vurdu
İzmir'de, kıskançlık kavgasında oğlu bıçaklanan baba, olay yerine gelerek silahla dehşet saçtı. V.Y., iddiaya göre yanında çalıştırdığı sekreterini kıskandığı ve bu nedenle aralarında aralarında husumet oluşan Şaban Yılmaz ile kumsalda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz, V.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavgayı duyan V.Y.'nin babası olay yerine gelen R.Y., oğlunu bıçaklayan Yılmaz'ı tabancayla öldürdü
İzmir'de kıskançlık tartışmasında bıçaklanarak yaralanan şahsın olay yerine gelen babası, oğlunu bıçaklayan kişiyi tabancayla öldürdü. Olayın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi kumsalında meydana geldi. İddiaya göre, yanında çalıştırdığı sekreterini Şaban Yılmaz'dan (38) kıskanan ve bu konudan dolayı aralarında husumet oluşan ikili arasında sahilde sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Yılmaz, V.Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
OLAY YERİNE GELEN BABA SİLAHLA VURDU
V.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine gelen yaralı şahsın babası R.Y., de oğlunu bıçaklayan Şaban Yılmaz’a kendisine ait ruhsatsız tabanca ile ateş etti. Ardından yaralı V.Y., ve babası R.Y., olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
TABANCA İLE YAKALANDILAR
Jandarma ekipleri, kaçan baba ile oğlunu kısa sürede suç aleti tabanca ile yakaladı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı V.Y., Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, gözaltına alınan babası da ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!