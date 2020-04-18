Kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı - MARDİN

AA

Başta tarihi Kasımiye Medresesi ile Kırklar Kilisesi'nin de yer aldığı cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim. Polis ekipleri, kent genelinde uygulama gerçekleştiriyor.Kentte insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi.Fırın çalışanları, ekmekleri araçlarla sokak arasındaki evlere ulaştırıyor.