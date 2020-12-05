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Kısıtlamada durduruldu, 6 farklı ceza yedi

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücüsü, 6 farklı suçtan toplamda 9 bin 309 lira para cezası yedi. Alkollü olduğu belirlenen, araç içerisinde uyuşturucu madde yakalanan araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

05.12.2020 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL
Kısıtlamada durduruldu, 6 farklı ceza yedi
İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il genelinde farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdi. İhbar üzerine bir arazi aracı Çavuşlar Mahallesi’nde Motorize Yunus Timleri tarafından takibe alındı. Kovalamaca sonucu durdurulan şüpheli arazi aracı sürücüsü M.B.’nin alkollü olduğu belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından araçta yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca sürücü M.B.’nin üzerinde yapılan aramada ise bir adet çakı yakalandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde üzerinde yazılar bulunan ve muayenesiz olduğu belirlenen arazi aracı, bağlanarak otoparka çekildi. Araç trafikten men edilirken, sürücüye toplamda 9 bin 309 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü M.B. ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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