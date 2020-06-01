AA

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" bu gece itibarıyla son buldu.

Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde izin belgesi alma zorunluluğunun kalkması ile Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı.

AŞTİ'ye gelen yolcuların ateşi giriş kapılarında termal kameralar ve dijital termometrelerle ölçülürken, içeride maskesiz dolaşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için sık sık anonslar yapıldı.

Saat 01.00'den itibaren AŞTİ'den İstanbul, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok büyükşehir için seferler düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında terhisleri 1 ay ertelenen askerler de bugün tezkerelerini alarak AŞTİ'ye koştu.

Seyahat yasağının sona ermesiyle AŞTİ'ye gelen çok sayıda kişi bilet bulabilmek için çaba sarf etti.

Firma yetkilileri biletlerin büyük kısmının internet aracılığıyla satıldığını belirterek daha önceden planlanan seferlerde sınırlı sayıda yer olduğunu kaydetti. Yasağın sona ermesine saatler kala rezervasyon talepleri için yoğun telefon trafiğinin yaşandığını belirten firma yetkilileri, talepler doğrultusunda ek seferler düzenleneceğini vurguladı.

Bu arada bilet alıp AŞTİ'ye gelen çok sayıda yolcu uzun süreden beri yasağın kalmasını beklediklerini söyledi. Kimi yolcular ise bilet fiyatlarının arttığına dikkati çekerek otobüslerin yüzde 50 dolulukla çalışacağından dolayı bunun normal karşılanması gerektiğini kaydetti.

İZMİR

İzmir'den ayrılmak isteyenler, kısıtlamanın kalkmasının ardından sefer yapacak otobüslere binmek üzere İzmir şehirler arası otobüs terminaline geldi.

Otobüslerin sefer saatlerini bekleyenleri, güvenlik görevlileri maske takmaları konusunda sık sık uyardı.

Hareket saati gelen otobüslere binen yolcular sosyal mesafe kuralına uygun şekilde koltuklara yerleştirildi.

Sağlık çalışanı olarak görev yapan Ömür Sarıtoprak, otobüslerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarının başarılı bir şekilde uygulandığına dikkat çekerek "Otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Bir artı bir şeklinde oturuluyor. Dezenfekte şartları sağlanmış. Firmalar her türlü kurala dikkat ediyor. O açıdan bakınca biz de daha güvenli seyahat etmiş oluyoruz." diye konuştu

Ramazan Bayramı'ndan dolayı iki haftadır İzmir'de bulunan Göktürk Ulubey, "Bayram vesilesiyle ailemizin yanında bulunduk. Yasak nedeniyle yaşadığımız şehre dönemedik. Yasak bugün kalkıyor biz de Ankara'ya geri dönüyoruz." dedi.

Otogarda yazıhane işletmecisi olan Hıdır Yılmaz, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluğun başladığını belirtti.

Bilet satışlarında da hem bugün hem de gelecek günlerde yoğunluk olduğunu söyleyen Yılmaz, "Otobüslerde yüzde elli oturma kapasitesi var. Talep çok. Mecburen sefer sayılarını artırmak zorundayız. Günde 10 araba kaldırıyorduk. Bundan sonra artış olacağına inanıyoruz." dedi.

MANİSA

Manisa'da sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamasının son anına kadar polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Türkiye genelinde 00.00 itibarıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından Manisa'da da çok sayıda sürücü yollara çıktı.

İl genelinde 3 Nisan'da başlayan seyahat kısıtlamasının sona ermesiyle özellikle kentin İzmir ile bağlantısının sağlandığı Sabuncubeli tünelleri ile E-96 kara yolunun her iki yönünde yoğunluk oluştu.