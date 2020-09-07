Kişinev Büyükelçisi Sökmensüer: "Moldova ve Gagauz Özerk Yeri'ne yardımlarımızı sürdüreceğiz"

Sökmensüer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen ay sonunda Moldova’ya ve Gagauz Özerk Yeri'ne gerçekleştirdiği ziyareti ve Türkiye'nin Moldova'ya yaptığı yardımları AA muhabirine değerlendirdi.
Çavuşoğlu'nun bu ziyaret esnasında, Moldovalı mevkidaşı Oleg Tulea ile "Ortak Stratejik Planlama Grubu"nun ilk toplantısına eş başkanlık ettiğini ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Başbakan İon Chicu tarafından kabul edildiğini hatırlatan Sökmensüer, "Bu temaslarda, Türkiye ve Moldova’nın ilişkileri stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde daha da güçlendirme yönündeki iradeleri bir kez daha teyit edildi." dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun Gagauz Özerk Yeri'ni de ziyaret ettiğini anımsatan Sökmensüer, başkent Komrat'ta Türkiye'nin Başkonsolosluğunun açılışının gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Bunun Gagauz Özerk Yeri'ndeki ilk muvazzaf başkonsolosluk olduğuna dikkati çeken Sökmensüer, şunları kaydetti:
"Başkonsolosluğumuz sadece Gagauz Özerk Yeri'ne değil, Moldova'nın Leova, Çimişliya, Kauşeni, Ştefan Voda, Kantemir, Basarabeaska, Kahul ve Tarakliya bölgelerine de hizmet verecek. Başkonsolosluğumuzun ikili ilişkilerimize önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum."
- "Kovid-19'la mücadelede Moldova'ya destek sağlıyoruz"
Moldova ve Gagauz Özerk Yeri'ne yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede destek sağladıklarını belirten Sökmensüer, son olarak Çavuşoğlu'nun ziyareti esnasında tıbbi malzeme ve uzaktan eğitime destek olmak amacıyla tablet ile dizüstü bilgisayar getirdiğini aktardı.
Büyükelçi Sökmensüer, bunlardan 30 bin maske, 1400 önlük ve 600 tulumun Moldova Sağlık Bakanlığına, 20 bin maske, 1200 önlük, 300 tulum, 90 tablet ve 17 dizüstü bilgisayarının Gagauz Özerk Yeri'ne, 151 tablet ve 16 adet dizüstü bilgisayarın da başkent Kişinev bölgesindeki Ratuş okuluna teslim edildiğini dile getirdi.
"Sembolik miktardaki yardımlar, Moldova ile dayanışmamızın bir göstergesidir. Tıbbi yardımların Moldova sağlık sistemine bir nebze de olsa katkıda bulunacağını umuyorum." diyen Sökmensüer, 50 solunum cihazının da kısa sürede Moldova'ya gönderilmesinin beklendiğini kaydetti.
- "Gagauz Özerk Yeri'ne yardımlarımızı sürdüreceğiz"
Gagauz Özerk Yeri'nde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla birçok proje hayata geçirdiklerine dikkati çeken Sökmensüer, Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır Lunga Bölge Hastanesine röntgen cihazını da yıl sonuna kadar teslim etmeyi planladıklarını aktardı.
Sökmensüer, "Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde imkanlar elverdikçe Moldova ve Gagauz Özerk Yeri'ne yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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