Kişinev Büyükelçisi Sökmensüer: "Gagauz Özerk Yeri, Türkiye için özel öneme sahip"

AA

Sökmensüer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 26 Ağustos’ta Moldova’ya yapacağı ziyaret öncesi iki ülke arasındaki ilişkileri ve Gagauz Özerk Yeri’nin yaşadığı sorunları AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ve Moldova arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli mesafe katettiğine dikkati çeken Sökmensüer, "Moldova, Türkiye için önemli bir ülkedir. Ortak sınırımız olmasa da biz, Moldova’yı komşumuz olarak addediyoruz." dedi.

Sökmensüer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de Moldova'yı ve Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaret ettiğini anımsatarak "Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri sırasında stratejik ortaklık ilanına dair ortak bildirinin kabul edilmesi, ilişkilerimiz bakımından adeta bir mihenk taşı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un da geçen sene Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Sökmensüer, karşılıklı ziyaretler sırasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da 26 Ağustos’ta Moldova’yı ziyaret edeceğine dikkati çeken Sökmensüer, bu ziyaret esnasında "Ortak Stratejik Planlama Grubu"nun ilk toplantısı ve Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat'ta Türkiye'nin Başkonsolosluğunun açılışının yapılacağını belirtti.

Sökmensüer, "Gagauz Özerk Yeri’nde ilk defa bir yabancı ülkenin muvazzaf başkonsolosluğu açılmış olacak. Başkonsolosluğun bu özelliği, Gagauzya’nın uluslararası alanda tanınması ve görünürlüğünün artmasına katkı sağlayacak, soydaşlarımızın ülkemize açılan ikinci kapısı olacaktır." şeklinde konuştu.

- "Gagauz Özerk Yeri, Türkiye için özel bir öneme sahip"

"Gagauz Türklerinin yaşadığı Gagauz Özerk Yeri, Türkiye için özel bir öneme sahip." diyen Sökmensüer, Türkiye ve Gagauz Özerk Yeri arasındaki ilişkilerinin özellikle son yıllarda daha da geliştiğini ve derinleştiğini belirtti.

Bu bölgede çok sayıda kalkınma projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Sökmensüer, Türkiye'nin Moldova ve Gagauz Özerk Yeri'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğini sağladığına da dikkati çekti.

Sökmensüer, "Gagauzlarla soy bağını yaşatmaya ve daha da güçlendirmeye, soydaşlarımızın kimliklerini muhafaza etmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda kalkınmış bir Moldova içinde kalkınmış bir Gagauzya görmek hedefiyle, Moldova’nın ve özerkliğin kurulmasından bu yana kalkınmaya yönelik her türlü yardımı da en geniş şekilde sağlamaya gayret ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Sökmensüer, "Başkonsolosluğumuzun faaliyete geçmesiyle şüphesiz ki ilişkilerimiz daha da gelişecek, soydaşlarımızın ülkemize, vatandaşlarımızın ve yatırımcılarımızın da Gagauzya’ya olan ilgileri daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk iş insanlarının tarım ve hayvancılık alanında Gagauz Özerk Yeri'ne ilgi duyduklarını dile getiren Sökmensüer, şunları kaydetti:

"Bölgedeki 3 serbest ekonomik bölgenin iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yatırımcılarımızı bu imkanları araştırmaya teşvik ediyoruz. Özellikle Gagauzlara istihdam imkanları sağlayacak alanları öncelikli görüyor ve işsizlik nedeniyle dış göçe zorlanan soydaşlarımızı kendi topraklarında kalabilecek olanaklara kavuşturmayı hedefliyoruz."

- "Özerkliğin işlemesiyle ilgili belirsizlikler var"

Öte yandan, Sökmensüer, Gagauz Özerk Yeri'nin statüsü ile Moldova ulusal mevzuatın uyumlu olmadığına dikkati çekerek "Özerkliğin tam anlamıyla işlemesi, özerklik kapsamında tanınan yetkilerin kullanılmasıyla ilgili bazı belirsizlikler var. Bunların giderilmesi, ulusal mevzuatının Gagauz Özerk Yeri kuruluş kanunuyla uyumlu hale getirilmesi ile mümkün olabilecektir." dedi.

Bu konuda, Moldova Parlamentosu ve bölgesel meclis olan Gagauz Halk Topluluğu milletvekillerinden oluşan ortak çalışma grubunun yeniden çalışmaya başladığını da hatırlatan Sökmensüer, "Bu çerçevede, uzlaşı ile oluşan ve oluşacak yasa tasarılarının hayata geçirilmesini biz de teşvik ediyor ve destekliyoruz. Hem halklar arasında hem de resmi makamlar arasında oluşan güven ortamıyla bu sorunların da bir an evvel çözüme kavuşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.