Kışın sokak hayvanlarının imdadına "mamamatik" yetişecek

AA

Topluma geri dönüşümün önemini ve çevre bilincini anlatmak, geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını milli ekonomiye kazandırmak ve sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla bir firmanın geliştirdiği "mamamatik" olarak adlandırılan otomat, kışın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da umudu oldu.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ilk dönemlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden, dışarıdaki hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

Akay, sahipsiz sokak hayvanlarının yeterli su ve yiyecek bulamadığı için hastalandığını, özellikle bazı yavruların hayatını kaybettiğini belirterek, bu hayvanların beslenme ihtiyacını gidermek amacıyla bir otomat geliştirdiklerini anlattı.

Bu otomatla geri dönüşebilir ambalaj atıklarını milli ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Akay, şöyle devam etti:

"Bu işi yaparken de sokaktaki can dostlarımızın beslenmesine ve su ihtiyaçlarına katkı sağlamayı düşündük. Burada temel amacımız, özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza çevre bilincini ve hayvan sevgisini aşılamaktı. Bu cihazla bunu başardığımıza inanıyoruz. Özellikle yaz ayları ülkemizin iç kesimlerinde daha kurak geçti. Birçok sokak hayvanı su ve yiyecek bulmakta zorlandı. Otomatlarımıza atılan plastik, cam ve metal kutular can dostlarımıza su ve mama olarak dönüyor. Bir nevi atıklarımız da değerlenerek, milli servet olarak katma değere katkıda bulunmuş oluyor. Böylelikle hayvanlarımız aç kalmayacak umarım. Mamamatikleri, İstanbul'da 55, diğer illerde de şimdilik 20 tane yerleştirdik. Böylece sokak hayvanları daha kolay besleniyor."

- Acıktıklarında otomatın yanına geliyorlar

Akay, sokak hayvanlarının bir süre sonra otomatı tanıdıklarını ve acıktıklarında ya da susadıklarında yanına giderek ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Önümüzdeki günlerde soğuk hava ve kış koşullarının etkisini artıracağına, dolayısıyla hayvanseverlerin de sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yetişmekte zorlanacağına işaret eden Akay, "Sokak hayvanlarının düzenli besleneceği mamamatiklerimizi Türkiye'nin birçok şehrinde meydanlara ve belirgin merkezlere yerleştirdik." dedi.

- Hem çevreyi hem de hayvanları koruyor

Bu sistemle çevreyi de koruduklarını belirten Akay, "Hayata geçirdiğimiz projeyle ülkemizin önemli sorunlarından olan atık ithalatını azaltmayı da hedefliyoruz. Bir pet şişenin doğada yok olması yüzlerce yıl alıyor. Ayrıca çevrede büyük kirlilik sorunlarına yol açıyor. Biz doğaya atılması yerine otomata atılarak hem geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylelikle doğadan alınan tekrar doğaya kazandırılmış oluyor. Hedefimiz bu otomatları ülkemizin her yerine kurarak hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de hayvanlarımızın beslenmesini sağlamış olmak. Belediye ve derneklerimizin de bizlere sınırsız sevgisi ve desteği bulunuyor. Projenin hayata geçmesi birçok hayvanseverleri de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akay, bu projeyi kamuya sunduktan sonra birçok firmanın iş birliği teklif ettiğini anlattı. Sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirten Akay, "Unutmayalım yaşadığımız topraklarda her canlıyla eşit şartlara sahibiz, onlar da bizim kadar ev sahibi ve söz sahibi tabiatta. Her canlı bizlere sunulmuş birer emanettir." dedi.