Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kışın soğuk algınlığı ve öksürüğü kesen mucize yağlar: Bağışıklığı güçlendirerek mikroplarla savaşıyor!

Kış mevsiminin en soğuk zamanlarını yaşadığımız bu günlerde hastalıklar artmaya başladı. Soğuk algınlığı ve gribin yanı sıra boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı birçok kişinin kabusu olmaya devam ediyor. Yaşanan hastalıklara karşı ise bağışıklığı artırmak için gıda takviyeleri almak oldukça önemli. Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrılarını gidermek için oldukça etkili olan yağların gücünden faydalanabilirsiniz. İşte bağışıklığı güçlendirerek mikroplarla savaşan mucize yağlar…

Giriş: 05.02.2023 - 13:46 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kış aylarında hastalıklar giderek yaygınlaşmaya başlıyor. Özellikle son günlerde soğuk havalar iyice etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ile birlikte hastaneler de tıka basa dolmaya başladı. Hastalıklardan korunmak için ise beslenmenize normal zamanlardan çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle C vitamini ağırlıklı ve bağışıklığınızı korumaya yardımcı besinler, bu kışı sağlıklı geçirmenizi sağlayabilir. Boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı ve grip gibi hastalıklar kış aylarında birçok kişinin kâbusu haline geliyor. Koronavirüs ve İnfluenza salgınları da tüm bunların cabası. Kimisi bu hastalıkları ayakta atlatırken kimisi de hastaneye gitmeden kurtulamıyor. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde (hamileler, çocuklar, yaşlılar gibi risk grupları) çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

  • Hastalıklardan korunmanın yolu ise doğru beslenme ve hijyenden geçiyor. Etrafta fazlaca öksüren hapşıran kişiler varken, unutmayın ki size de hastalık bulaşabilir. Bunu önlemek için yapabileceğiniz en iyi şey sık sık ellerinizi yıkamak. Tabii bağışıklık sisteminizin de güçlü olması gerekiyor ki vücudunuza giren bakteri ve virüslerle savaşabilsin. Bunun için de alabileceğiniz önlemler doğada saklı.

  • VİRÜSLERLE SAVAŞ İÇİN MUCİZE YAĞLAR!

    Soğuk algınlığı ve öksürük için bu yağları da deneyebilirsiniz;

  • BİBERİYE YAĞI

    Mukusu parçalar, iltihabı azaltır.

  • ÇAY AĞACI YAĞI

    Sinüs enfeksiyonlarına ve solunum sorunlarına iyi gelir.

  • KEKİK YAĞI

    Virüslere ve bakterilere karşı koruma sağlar.

  • NANE YAĞI

    Burun tıkanıklığını gidermek için doğal dekonjestan ve ateş düşürücü, bronş kaslarına yardımcı.

  • OKALİPTÜS YAĞI

    Ateşi, öksürüğü ve iltihabı azaltır, göğüs tıkanıklığını giderir.

  • PAPATYA YAĞI

    Soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olur.

  • TARÇIN YAĞI

    Solunum problemlerine neden olan mikroplarla savaşır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.