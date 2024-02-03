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        Haberler Sağlık Kışın sıcak suyla yapılan banyoya dikkat!

        Kışın sıcak suyla yapılan banyoya dikkat!

        Cilt kuruluğunu tetikleyen kış aylarının, seboreik egzema riskini artırdığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topçu, "Özellikle kış aylarında cildin kurumasını artırabilecek iç mekân ısıtmaları ve uzun süre sıcak suyla yapılan banyolar semptomları artırıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:27 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:27
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        • 1

          Seboreik egzema genellikle soğuk hava şartlarının etkisiyle kış aylarında daha belirgin hale geliyor. Soğuk, kuru hava cildin kurumasına ve tahriş olmasına neden oluyor. Hastalık hakkında bilgilendiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Topçu, “Seboreik egzema, genellikle kafa derisi, yüz, kulaklar, göğüs, sırt ve kasıklarda kırmızı, sarımsı, pullu lezyonlarla kendini gösteren, kaşıntıya sebep olan bir cilt sorunudur. Seboreik egzema genellikle genç yetişkinlerde ve orta yaşlı bireylerde daha sık görülüyor. Stres, genetik faktörler ve bağışıklık sistemi sorunları da bu durumun ortaya çıkmasında etkili” ifadelerini kullandı.

        • 2

          CİLDİN DOĞAL YAĞLARINI KAYBETMESİNE NEDEN OLABİLİR

          Sıcak suyla uzun süreli banyoların seboreik egzama gibi cilt sorunlarına olumsuz etkilerde bulunabileceğini söyleyen Dr. Elif Topçu, “Özellikle kış aylarında cildin kurumasını artırabilecek iç mekân ısıtmaları ve uzun süre sıcak suyla yapılan banyolar semptomları artırıyor.

        • 3

          Sıcak su, cildin doğal yağlarını kaybetmesine neden olabilir ve bu durum cildin kurumasına, tahriş olmasına, kaşıntıya ve egzama belirtilerinin şiddetlenmesine yol açabilir. Kapalı mekanlarda kullanılan ısıtma sistemleri, içerideki havanın kurumasına yol açabilir. Bu da cildin daha çabuk kurumasına ve tahriş olmasına neden olabilir” dedi.

        • 4

          "CİLDİNİZİ KURUTMADAN TEMİZLEYİN"

          Seboreik egzema ve benzeri cilt sorunlarından korunmak ve semptomları hafifletmek için alınabilecek önlemlerden bahseden Dr. Topçu, “Cildinizi temiz tutarken aşırı yıkamaktan kaçının. Çok sıcak su yerine ılık su kullanarak cildinizi kurutmadan temizleyin. Banyodan sonra nemlendirici kullanarak cildinizi nemli tutun. Stresten kaçının.

        • 5

          Saç derisini düzenli olarak temizleyin ve uygun şampuanları kullanarak saç bakımına özen gösterin. Cildinizi aşırı kimyasal içeren ürünlerden koruyun, parfüm ve alkol içermeyen ürünleri tercih edin. Sağlıklı ve dengeli bir diyet benimseyin, stresten kaçının. Belirtiler ortaya çıkarsa veya şiddetlenirse bir dermatoloğa danışarak kişisel bir tedavi planı oluşturmanızda fayda var” şeklinde konuştu.

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