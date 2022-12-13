Hepsinin gözü o'nda

AA

Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde yaz aylarında 25'e ulaşan hane sayısı, kış aylarında, zorlu iklim koşullarından dolayı 4'e kadar düşüyor.

Kışı geçirmek için kent merkezine giden köy sakinlerinin geride bıraktığı kedi sayısı doğumlarla yıldan yıla artış göstererek 50'ye ulaştı.

Köyde 5 yıldır muhtarlık yapan 70 yaşındaki Özdem, eşiyle, kışın açlıktan ve soğuktan ölmemeleri için kedilerin bakımını gönüllü olarak üstlendi.

Özden, mamalar ya da günlük hazırladığı yiyeceklerle beslediği kedilerle kış aylarını iç içe geçiriyor.

"KEDİLERİ BESLEMEK İÇİN ELİMDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERİYORUM"

3 çocuğu, 5 torunu bulunan Özdem, AA muhabirine, yaz aylarında tatilcilerle 100'e ulaşan nüfusun kışın 10 kişiyi geçmediğini söyledi.

Köyde kalanların da genellikle yaşlı olduğunu belirten Özdem, şehre dönen köy sakinlerinin emanet ettiği kedilerin kışın evinin önünü mesken tuttuğunu belirtti.

Özdem, evinin önüne gelerek yiyecek bekleyen kedilere duyarsız kalamadığını dile getirerek, "Geçen yıl 14 kedi vardı. 10'u yavruladı. Bu yıl köydeki kedi sayısı 50'yi buldu. Kedileri beslemek için elimden gelen çabayı gösteriyorum." dedi.

"KEDİLERE TORUNLARIM GİBİ BAKIYORUM"

Kediler soğuktan ya da açlıktan ölmesin diye köyden ayrılıp şehirde yaşayan çocuklarının yanına gidemediğini ifade eden Özdem, "Kedilere torunlarım gibi bakıyorum. Torunlarımın yokluğunda onları seviyorum. Bunlara bakacak kadar hayvan sevgisi var içimizde." dedi.

Kedilerin yanı sıra köydeki 3 köpekle de ilgilendiğini, her gün onlar için yiyecek hazırladığını anlatan Özdem, sahipsiz hayvanların yaşam alanlarına renk kattığını, insanlara mutluluk verdiğini dile getirdi.

Hayvanlara her koşulda sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Özdem, "Sayıları her geçen gün artan kedilerin kontrolsüz çoğalmamaları için ya kısırlaştırma ya da sahiplendirme yoluna gidilmesi gerekir. 50 kediye bakmak maddi ve manevi olarak beni yorsa da onları kış aylarında sahipsiz bırakmayacağım." diye konuştu.