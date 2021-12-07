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Kışın sağlıklı cilt için 10 öneri

Kış aylarıyla birlikte havaların iyice soğuması ve havadaki nem miktarının azalmasına, pandemi sürecinde kullanımı artan dezenfektanlar da eklendiğinde cildimiz hızla yıpranıyor, bazı cilt hastalıkları kolayca tetiklenebiliyor... Peki kışın cilt sağlığını korumak için ne yapmalı?

07.12.2021 - 15:36 | Güncelleme: YAŞAM

  • Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman İzzet Karahan "Kış aylarında cildi korumak için çok daha fazla özen göstermek gerekiyor. Yani; kış aylarında bol su içmeyi ihmal etmemek, uyku düzenine, beslenmeye özen göstermek, sigaradan kaçınmak, stresi yönetebilmek ve cildi koruyacak önerilere dikkat etmek, cildin rutinini kışa göre düzenlemek büyük önem taşıyor" diyor ve kışın sağlıklı bir cilt için 10 altın kuralı sıralıyor...

  • BANYO SÜRESİNİ KISALTIN

    Bu dönemde havadaki nem oranının azalmasına bağlı, cildimiz daha çok kuruyacaktır. Cildimizi daha da kurutmamak adına mümkünse banyo sürelerimizi kısaltalım. Zaten kurumuş olan cildimizin doğal bariyerini daha çok bozmamak adına, daha nazik, mümkünse yağ bazlı temizleyicileri tercih edelim. Cildimiz çok kuru ise atopik ciltler için üretilen temizleyiciler iyi bir seçenek olabilir.

  • CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

    Cildimiz kış aylarının soğuk, yağışlı, rüzgarlı ve çetin şartlarına karşı savunmasız kalacağından, özellikle nem dengesini iyi sağlamak gerekir. Bu dönemde daha kalın ve daha güçlü nemlendiriciler özellikle yüzümüz ve ellerimiz için tercih edilmelidir. Nemlendiricilerimizi gün içerisinde daha sık tekrar etmemiz gerekebilir. Cildi nemlendirmenin en doğal ve en etkili yolu bol su içmektir. Bu nedenle kış aylarında susamayı beklemeyip, gün içerisinde en az 2 litre su içmek büyük fayda sağlar.

  • A VİTAMİNİNE YER VERİN

    Güneş ışınlarının azalmasıyla birlikte, yazın kullanamadığımız retinol, retinaldehit gibi bileşikler bu dönemde kullanılabilir. Ancak kış aylarında da güneş ara ara kendini gösterebileceğinden bu molekülleri özellikle geceleri tercih etmeliyiz. Krem ya da serum formunda olanlar tercih edilebilir. Bu ürünleri kullanırken güneş koruyucu kullanımına özen göstermeliyiz.

  • ÖLÜ HÜCRELERDEN ARINDIRIN

    Cildi ölü hücrelerden arındırmak için glikolik asit, madelik asit, salisilik asit, azaleik asit gibi AHA ve BHA türevi kimyasal ürünler gece rutinimizde yer edinebilirler. Böylece güneşin etkisiyle cildimizde oluşan leke, kırışıklık, cansız görünüm gibi sorunlara veda edebiliriz. Ya da dermatoloğunuzun önerisiyle fraksiyonel lazer, kimyasal peeling gibi soyucu işlemlere bu dönemde başlanabilir.

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