Kışın ortasında açık havada kaplıca keyfi

İHA

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde, Aliova çayının kenarında kendiliğinden çıkan kaplıca suyu herkesin faydalanabilmesi için köylüler tarafından havuz haline getirildi. Akan suyun içinden çıkan kaplıca suyu yaz ve kış doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu.

Açık havada ücretsiz kaplıca ve kamp keyfi yapmak isteyenler tabiat harikası yere akın ediyor.

Soğuk havaya rağmen sıcak suya girerek ayrı bir keyif yaşayan vatandaşlar, pandemi döneminde doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Bölgeyi ziyaret edenler hem bedava kaplıca keyfi yaşanıyor, hem de kamp keyfi yapıyor. Soğuk havada derede yüzen vatandaşlar soğuk sudan çıkıp kendini sıcak kaplıca havuzuna atıyor.

Köylerinin tabiat harikası bir yer olduğunu ifade eden Ahmet Demir, "Köyümüzde Aliova çayının kenarında kendiliğinden doğal kaplıca suyu çıkıyor. Burada isteyen derede yüzüyor. İsteyen ise kaplıca havuzuna giriyor. Bu su şifalı. Kışın bile üstü açık olmasına rağmen buraya gelerek bu suya giriyorlar. Burası yaz kış tercih ediliyor. Burayı herkesin görmesi lazım. Burada isteyen kamp yapabiliyor" dedi.