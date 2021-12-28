Kışın kuruyan cildi canlandırmanın doğal yolları

Kışın vücudumuzun pek çok kısmında cildimizin kuruduğunu ve gerildiğini hissediyoruz. Peki kuruyan cildi canlandırmak için hangi yağları kullanmak gerekiyor?
Havaların soğumasıyla beraber başta ellerimiz, dirseklerimiz ve bacaklarımız olmak üzere vücudumuzun pek çok kısmında cildimizin kuruduğunu ve gerildiğini hissetmeye başlıyoruz.
Giderilmeyen cilt kuruluğu zamanla cildin elastikiyetinin kaybedilmesine ve yaş alma belirtilerinin daha erken görülmesine sebep olabilirken, deri çatlamalarını da beraberinde getirebiliyor.
Uzmanlar, vücut bakımında faydalı yağ asitleri, vitaminler ve mineraller yönünden zengin olan hindistan cevizi yağı, susam yağı ve kenevir tohumu yağı gibi soğuk sıkım yağlara yer verilmesini öneriyor.
DOĞAL KORUYUCU SUSAM YAĞI
Özellikle Çin ve Hint tıbbında önemli bir yere sahip olan susam yağı, içerdiği E vitamini ve antioksidanlar sayesinde kış döneminde cildinizi destekliyor. Aynı zamanda her mevsim güneşe karşı doğal bir koruma sağlıyor.
KENEVİR TOHUMU YAĞI İLE CİLDİNİZ IŞILDASIN
Besleyici özelliği ile tercih edilen içeriklerden biri olan kenevir tohumu yağı içeriğinde doğal olarak omega-6 yağ asidi olan linoleik asit bulunmasının etkisiyle normal cilt sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.
Duştan sonra vücut bakımında düzenli kullanıldığında kuruluğun azaltılmasında destekleyici rol oynarken cilt elastikiyetinin arttırılmasını da destekliyor. Ayrıca gözenek tıkama riski yani komedojeniklik değerinin 0 olması sebebiyle akne ve komedon oluşumuna sebep olmuyor ve tüm cilt tipleri için sağlıklı bir alternatif haline geliyor.
CİLT BARİYERİNİN GÜÇLENMESİNDE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Cilt ve saç sağlığı için önemli içeriklerden biri olan, E vitamini yönünden oldukça zengin hindistan cevizi yağı, düzenli kullanımında özellikle kuru ciltleri besleyerek çatlak ve pullanma gibi sorunların giderilmesini destekliyor.
Neredeyse her evde bulunan ve bakım rutinlerinde pek çok kişinin olmazsa olmazı olan Hindistan cevizi yağı, aynı zamanda gıdalarla kullanımda da tercih ediliyor.
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