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        Haberler Yaşam Kışın habercisi vargitlar açtı!

        Kışın habercisi vargitlar açtı!

        Karadeniz'in yüksek kesimleri, kışın habercisi olan vargit çiçekleriyle süslendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:33 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:33
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          Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında mavi yıldız ve güz çiğdemi gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit çiçekleri bölgede açmaya başladı.

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          Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda da çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle bu çiçeklerle kaplandı.

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          Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan, maviye yakın mor ve pembe renklerdeki çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu.

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          Eylül ve ekimde çiçeklenen vargit, 500 ile 3 bin metre arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

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