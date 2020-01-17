17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 Kasım dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yılsonuna göre yüzde 1,0 oranında artışla 114,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4 oranında azalarak 55,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,0 oranında artarak 52,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yılsonuna göre yüzde 30,6 oranında azalarak 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,5 oranında artarak 20,8 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,8 oranında artışla 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılsonuna göre yüzde 2,0 oranında azalışla 13,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 yılsonuna göre yüzde 9,1 oranında artarak 43,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yılsonuna göre yüzde 3,3 oranında azalarak 21,7 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,6 oranında artarak 86,5 milyar dolar oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 8,6 oranında azalarak 44,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,5 oranında artarak 69,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılsonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 33,3 oranında azalışla 2019 Kasım sonu itibarıyla 66 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2019 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 50,4’ü dolar, yüzde 29,7’si euro, yüzde 13,8’i TL ve yüzde 6,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.
2019 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,0, Merkez Bankası’nın yüzde 3,9, özel sektörün ise yüzde 78,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.
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