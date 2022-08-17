Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, haziranda 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 10,9 artarak 134,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,9 artışla 56 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12 yükselişle 49,4 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, haziran ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,1 artışla 11,1 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4 yükselerek 15,9 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 16,1 artarak 18,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 15,2 artışla 10,9 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,4 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi.