Kısa vadeli dış borç stoku arttı

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Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, aralıkta 2020 sonuna kıyasla yüzde 10,2 artarak 125,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,7 azalışla 51,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 35,1 yükselişle 47,8 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın aralık ayından 2020 yıl sonuna göre yüzde 15,3 azalışla 11,5 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 artarak 15,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18 yükselerek 15,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 38,5 azalışla 9,4 milyar dolara geriledi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 42,9 artarak 42,5 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 77.3 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,4 azalarak 22,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 14 artarak 77,3 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,7 azalışla 63,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 26,3 yükselişle 61,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2020 yılının sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Aralık sonu itibarıyla 460 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 30 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stoku 2021 Aralık sonu itibarıyla yüzde 46,5'i dolar, yüzde 25,7'si avro, yüzde 8,7'si TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Aralık sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 171,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,6, Merkez Bankası'nın yüzde 15,2 ve özel sektörün yüzde 65,2 paya sahip olduğu görüldü.