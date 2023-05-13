Kısa, uzun, anlamlı, duygusal, resimli Anneler günü mesajları 14 Mayıs Pazar gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Modern anlamıyla ilk kez 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanmaya başlanan Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü düzenli olarak kutlanıyor. Bu özel günde, annelerine duydukları sevgiyi ve minnettarlığı ifade etmek isteyenler resimli Anneler Günü mesajlarını paylaşmaya başladı. Siz de kısa, uzun, anlamlı, duygusal, resimli Anneler günü mesajlarını; eşinize, sevgilinize, ablanıza, kaynananıza, halanıza, teyzenize, anneannenize, babaannenize, öğretmeninize ve arkadaşınıza gönderebilirsiniz. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter üzerinden ve SMS yoluyla paylaşabileceğiniz en güzel, resimli Anneler Günü Mesajları ve sözleri...