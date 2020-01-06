'Kısa Film Uzun Etki'nin jürisi

Sabancı Vakfı'nın bu yıl, 'Dijital Yalnızlık' temasıyla 4'üncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın jüri üyelerinin kimler olduğu belirlendi. Jüride senarist - yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar Ergüçlü, Filistinli yönetmen Najwa Najjar, Makedonya'dan yapımcı - oyuncu Labina Mitevska ve İtalya'dan Venedik Film Festivali programcısı Teresa Cavina yer alıyor.

Jüri, finale kalan 13 kısa film arasında yapacağı değerlendirme ile dereceye girmeye hak kazanan filmleri belirleyecek. Ödüller, 15 Ocak'ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Bu yıl 490 filmle rekor başvurunun geldiği yarışmaya katılan genç yönetmenler, en fazla 5 dakika uzunluğundaki kısa filmleri ile dijitalleşmenin dünyadaki yansımalarını sinema aracılığıyla en yaratıcı şekilde aktardılar. Yarışmada finale kalan filmler, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması sonrasında da dünyanın seçkin festivallerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.