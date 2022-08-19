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Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama sektörü markası Garenta, 2022 Ocak-Temmuz dönemine ait kiralama adedi, en çok tercih edilen araçlar, kiralama süreleri gibi bilgileri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde kiralama adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.4 artış gösterdi. 2022 Haziran- Temmuz aylarında ise bir önceki yılın aynı aylarına göre araç kiralama sayısı yüzde 6.1 arttı.

2022 yılında önceki yıllara benzer şekilde en çok ekonomi segmentinde yer alan araçlar tercih edilirken, küçük sınıf olarak tanımlanan A segmentindeki araçların yüzde 5’e yakın oranda tercih edilmesi dikkat çekti.

'HEDEF 80 BAYİ'

2019 yılının son çeyreğinde başladığı bayileşme atağıyla Türkiye’nin birçok noktasına Garenta markasını taşıdıklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, "24 marka ve 99 farklı modelden oluşan 7 bin 500 adedin üzerindeki araç filomuzla hizmet sunmaya devam ediyoruz. 2022 yılı sonunda bayi sayımızı 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yılın ilk yedi aylık dönemini değerlendirdiğimizde Garenta bayileri, mobil uygulamamız ve web sitemizden yapılan kiralama sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32,4 arttı. Yine bu yılın Haziran ve Temmuz aylarını kıyasladığımızda bir önceki yılın aynı aylarına göre yüzde 6’lık bir artış var. Kısa dönem araç kiralama sektöründe yaz ayları talebin en çok arttığı dönem. Bu yıl yüksek talebin Eylül ayının sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi.

KİRALAMA GÜN SAYISINDA DA ARTIŞ VAR

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Şafak Savcı, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde 5,4 olan ortalama kiralama gün sayısının bu yılın aynı döneminde 5,6’ya yükseldiğini bildirdi.

Savcı, "Bu yılın ve geçen yılın Haziran ve Temmuz aylarını değerlendirdiğimizde ise geçen yıl 5,3 olan ortalama kiralama gün sayısı bu yılın aynı döneminde 6,1 olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.