Kısa çalışma uygulamasına başvurular 31 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulamasına 31 Aralık itibarıyla başvurmayan iş yerlerinin müracaatına imkan sağladıklarını belirtti.
Buna dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:
"Kovid-19 nedeniyle 31 Aralık'a kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurmayan iş yerlerimiz 31 Ocak 2021'e kadar e-Devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilecek. 31 Aralık'a kadar Kovid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri, ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecek. Bu iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek. Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler, işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek.
Salgın sürecinden etkilenen iş yerlerinden 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan iş yerlerinde kısa çalışma süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2 ay süreyle 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Buna göre; aynı iş yerlerinde 31 Aralık 2020'ye kadar yapılan başvurular kapsamında ilave edilen işçiler için de bu uzatmadan yararlanılacak."
- Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021'e kadar yapılabileceğini duyuran Selçuk, 1 Ocak 2021'den sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.
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