KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen şiddetli depremler 11 ili etkiledi ve deprem bölgesi kabul edilen illerde OHAL ilan edildi. Afet bölgesi için alınan karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı.
OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, OHAL kapsamındaki illerde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilecek. İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133 lira 44 kuruş nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca, işten çıkartma yasağı uygulanacak.