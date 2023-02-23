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Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği nedir, kimlere verilir, şartları nelerdir?

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) nedir, kimlere verilir, şartları nelerdir?

Depremden etkilenen işletmelerdeki işçilere kısa çalışma ödeneği veriliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından OHAL ilan edilirken, çalışma hayatını etkileyecek bir takım önlemler alındı. Deprem bölgesinde işten çıkartma yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği alınan tedbirler kapsamında yer alırken tüm bu düzenlemelerin içinde bulunduğu kararname Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte Nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 23.02.2023 - 00:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  iş hayatını düzenleyici birtakım tedbirler aldı.  Deprem bölgesini kapsayacak İçinde işten çıkartma yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği gibi tedbirlerin olduğu düzenleme Resmi Gazetede yayımlandı. Peki, "Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği nedir, kimlere verilir, şartları nelerdir?" İşte detaylar...

  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

    Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

    Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

    Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin olmaması Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

  • Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK? 

    Kahramanmaraş merkezinde meydana gelen şiddetli depremler 11 ili etkiledi ve deprem bölgesi kabul edilen illerde OHAL ilan edildi. Afet bölgesi için alınan karar ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

    OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, OHAL kapsamındaki illerde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilecek. İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133 lira 44 kuruş nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca, işten çıkartma yasağı uygulanacak.

     

  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

    Resmi Gazete'de, 'OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı. Buna göre, OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) iş yerlerinin yıkık, acil yıkılacak, ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.

     

  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECECEK?

    Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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