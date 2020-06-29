Kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı uzatıldı! İşten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ne kadar uzadı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ne kadar uzadı? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ile ilgili detayları ve son verilen kararı açıkladı. İşte kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı ile ilgili ayrıntılar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sosyal koruma kalkanı adı altında hanelere 6 milyar liranın üzerinde nakdi yardım yaptık. Bunun yanında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneğinde 18 milyar liraya yakın kaynağını milletimizin hizmetine sunduk.

Kısa çalışma ödeneğini bir ay daha uzatıyoruz. Nakdi ücret desteği ve iş fesih sınırlaması 1 ay daha devam edecektir.

Sürekli kişisel gelişim temalı bir proje çağrısına çıkıyoruz. STK'ları hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar iletişim, spor, kültür ve sanat faaliyetlerine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır."