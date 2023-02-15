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Kısa Çalışma Ödeneği nedir ve kimler alabilir? 2023 Kısa Çalışma Ödeneği nasıl alınır ve hesaplanır? Nakdi ücret desteği...

Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kısa Çalışma Ödeneği nasıl alınır ve hesaplanır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkemizde derin bir üzüntüye neden olan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri nedeniyle önemli bir karar aldı. Depremden etkilenen 10 ilimizdeki vatandaşlarımız uygulanacak kısa çalışma ödeneğine dair en çok araştırılan; kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır ve hesaplanır sorularının cevaplarını derledik...

Giriş: 15.02.2023 - 18:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydaan gelen depremlerden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulanmasına ilişkin önemli bir karar alındı. İşte, söz konusu durumla ilgili tüm bilgiler...

     

  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

    Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

    Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

  • KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

    Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin olmaması Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

  • Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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