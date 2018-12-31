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Birleşik Krallık'taki 210 yoğun bakım ünitesinde 400.000 İngiliz hastayı inceleyen bir çalışma ilginç sonuçlar ortaya koydu.
Çalışmaya göre; yoğun bakımda beş uzun boylu erkekten biri ölürken, kısa boylu erkeklerde ise her üç kişiden biri hayatını kaybediyor.
İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; çalışma sonuçları, yoğun bakımda olan hastaların kısa boylu olanlarının hastanede hayatını kaybetmesinin daha olası olduğunu gösteriyor. Uzun boylu insanların sık sık hasta olduklarında hayatta kalma oranlarının çok daha yüksek olduğu iddiası 400.000'den fazla İngiliz hastaya ait çalışma sonuçlarına ait.
Buna göre; yaklaşık beş uzun boylu erkekten biri yoğun bakımda hayatını kaybediyorken, kısa erkeklerde bu oran yüzde 29,2'ye çıkıyor. Kadınların ölüm oranları ise daha kısa olmaları durumunda yüzde 17,1'den 24,1'e çıkıyor.
1.95 cm boyundaki erkeklerin yüzde 21'i hayatını kaybediyorken, boyu 1.40 cm olan erkekler için bu oran yüzde 29.2'ye yükseliyor.
"ÇOK KISA İNSANLAR RİSK ALTINDA"
Uzmanlar, çok kısa insanların risk altında olabileceğini, çünkü yoğun bakımdaki ekipmanların ortalama büyüklükteki erkek hastalar için kurulduğunu söylüyor. İddiaya göre örneğin yanlış boyutta bir solunum tüpü, kısa insanların ses tellerine zarar verebilir. Uzmanlara göre yanlış boyutta olan ekipmanlar ölümcül sağlık sorunlarına neden olabilir.
Çalışmayı yöneten Dr. Hannah Wunsch, “Yoğun bakımda kısa boylu kişilerin ölüm oranındaki bu artışı açıklayabilecek tek bir şey bile yok" dedi.
Kanada'daki Sunnybrook Hastanesindeki Yoğun Bakım Tıbbı Bölümünden bir araştırmacı, “Bu araştırmanın verdiği mesaj, doktorların insanların boyunun daha fazla farkında olmaları içindir” diye konuştu.
2009-2015 yılları arasında hastaların ölüm oranlarını boylarına göre inceleyen araştırmanın sonuçları Yoğun Bakım Tıbbı dergisinde yayınlandı.
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