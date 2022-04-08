Uykudan uyanan bozayılar gün geçtikçe eski performanslarına dönüyor. Bu süreçte ayılara karşı yapmamız gereken bazı şeyler var. Bir bozayı görürsek uyuşuk ve gergin dönemde olduğunu hatırlayıp alanı terk etmeliyiz" dedi.