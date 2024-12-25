Kış uykusu yerine güreştiler
Gümüşhane'de kar üzerinde güreşen iki ayının eğlenceli anları kilometrelerce öteden görüntülendi
Giriş: 25.12.2024 - 19:14 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:14
Gümüşhane'de kış ayının gelmesiyle birlikte kış uykusuna yatamayan ayılar kilometrelerce öteden Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerinin kameralarına yakalandı. Pirahmet Köyü ve Olukdere Köyü arasında bulunan dağlık arazide birbirleriyle oyun oynayan ve güreşen ayıların keyifli anları izleyenleri gülümsetti.
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