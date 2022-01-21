Kış turizminin yeni gözdesi

AA

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ndeki oteller ve bungalov evler, yarıyıl tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin desteğiyle 2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet verilmeye başlanan kayak merkezinde 2 bin 226 ve 1636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alıyor.

Kentin kuzeyinde yer alan, 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, Sivas'a 58, Tokat'a 78, Amasya'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Merkez, suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve Sivas'ta ilk olma özelliği taşıyan buz park ile kayakseverlere alternatifler sunuyor.

"Orta Anadolu'nun en yeni, en modern ve en ekonomik kayak merkezi" sloganıyla hizmet veren merkezde yarıyıl tatilinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin işletmeciliğini yapan Sivas İl Özel İdaresine bağlı Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, AA muhabirine, sömestirde kayak merkezinde yoğunluk yaşanacağını söyledi.

Tesisin konaklama kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Altun, tesisteki yatak kapasitesinin 300'e ulaştığını ifade etti.

DOĞAL YAŞAM EVLERİNE TALEP FAZLA

Altun, geçen yıla göre sezonu 3 hafta önce açtıklarını aktararak, "Tesisi açtığımız aralık ayından bugüne çok ciddi yoğunluğumuz var. Özellikle doğal yaşam evlerimiz Türkiye'de çok ciddi karşılık buldu. Şu anda çok ciddi ilgi görmekte. Sömestirde tüm otellerimiz ve doğal yaşam evlerimiz tam kapasite doluluk oranını yakalamış bulunuyor hatta şu an taleplere de karşılık veremiyoruz." dedi.

Özellikle merkezdeki bungalov evlerin rağbet gördüğünü dile getiren Altun, "Doğal yaşam evlerinde hedefimiz, 200 adetlik doğal yaşam köyü haline getirmek. Burayı hem kış hem yaz döneminde aktif kullanmayı hedefliyoruz. Talepler de o yönde, 12 ay burada hizmet vereceğiz. Geçen yıl 10 adet yaptık, deneme süreci geçirdik, insanların buraya ilgisini gördük. 15 tane bu sene ilave yaptık, önümüzdeki yeni projeleri hemen hazırladık." şeklinde konuştu.

Altun, açılıştan itibaren "en yeni, en modern ve en ekonomik kayak merkezi" sloganıyla hizmet verdiklerini, fiyatları belirlerken bu politikalarından taviz vermediklerini bildirdi.

Fiyatlarda sürdürülebilirliği sağlamak istediklerini anlatan Altun, "Devletimiz buraya çok ciddi bir yatırım yaptı, bu yatırımı tüm insanlarımızın kullanmasını arzu ediyoruz. Kayak sporunun sadece zenginlerin değil, herkesin sporu haline gelmesini istiyoruz, bunun için de hizmet veriyoruz." dedi.

Merkezde kayak yapan Çiğdem Budak da tesiste her türlü imkanın sunulduğunu ve eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Çok eğleniyoruz, her yıl mutlaka geliyoruz. Otel çok güzel, hizmetler çok güzel, pistimiz çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Ezgi Budak ise her yıl kayak yapmak için Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne geldiklerini, yarıyıl tatilinde de merkezde konaklayacaklarını belirtti.