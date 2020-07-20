Kış turizminin merkezi Erciyes termal turizmde de söz sahibi olmak istiyor

AA

Kış turizminin yanı sıra pek çok uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde sıcak su aramak için sondaj çalışması başlatılacak.

Kışın yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlayan kayak merkezinde, termal su ile dört mevsim turizmden faydalanılması amaçlanıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Dağı'na yaptığı çok büyük yatırımlar olduğunu belirtti.

Erciyes'te kayak turizminin yanı sıra ziyaretçilerinin ilgisini çekebilecek doğal güzellikler bulunduğuna işaret eden Cıngı, gelecek misafirleri ağırlayacak otel ve konaklama imkanlarının da dört dörtlük olduğunu aktardı.

"Erciyes'i 4 mevsim çok daha fazla nasıl kullanabilirizin kaygısındayız." diyen Cıngı, şöyle konuştu:

"Erciyes'in hem şehrimize hem ülkemize olan yararını azami seviyeye nasıl çıkarabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Özellikle sportif kamplara yönelik altyapı çalışmalarımız var ve Erciyes'i gittikçe bu anlamda iyi bir noktaya getiriyoruz. Futbol ve basketbol takımları da Erciyes'e gelip kamp yapabilecek. Bisiklet yarışlarını keşfettik ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Buradaki otellerin aynı zamanda bir termal otel, bir kaplıca otel olabilmesi için Erciyes Dağı'nda sıcak suyu bulmamız gerekiyor. Bu konuda Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü ile iki yaz boyunca çalışmalar yaptık. Sıcak suyun en fazla bulunma ihtimali olan yerleri tespit ettik. Bir sondaj çalışmamız oldu, maalesef orada sıcak suyu bulamadık. Bulunduğumuz bölge 2 bin 200 metre yüksekliğe sahip olduğu için derin sondajlar vurmak gerekiyor. Bu hem çok maliyetli hem de zor. Türkiye'de bu işi yapabilecek firma sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor."

Cıngı, çalışmalara Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ile devam ettiklerini ve farklı yerler belirlediklerini aktardı.

Tespit ettikleri bu yerlerin MTA'nın tespitleriyle uyuştuğunu vurgulayan Cıngı, şunları söyledi:

"Yine MTA'dan mühendis arkadaşlarımız geldi, sahaları inceledi. Önümüzdeki günlerde yine bir termal su sondaj çalışmasına başlayacağız. Yaz bitmeden önce şehrimize bir müjde vermek için gayret ediyoruz. Kışın Erciyes'in o soğuk atmosferinden çıkıp termal suya girmek çok güzel olur. Sıcak suyu bulmamız hem Erciyes'in hem Kayseri'nin hem den ülkemizin menfaatine olur. Biz Erciyes'e charter uçaklarla farklı ülkelerden turist getiriyoruz. Bir de kaplıca suyumuz olursa hizmet ve kazanç oranı yükselecektir, Erciyes'e olan talep de artacaktır."