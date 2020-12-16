Kış saati uygulaması konusu internette en çok araştırılan konulardan biri oldu. Türkiye 2016 yılından bu yana kış saati uygulamasına geçmiyor. Sabah saatlerinde havanın çok karanlık olması sebebiyle vatandaşlar Twitter'da kış saati uygulamasına geri dönülmesine yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. Peki, kış saati, yaz saati uygulaması nedir?
KIŞ SAATİ NEDİR?
Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Saatler bir saat ileri alındığında yaz saati, bir saat geri alındığında da kış saati başlar.
Avrupa ülkeleri 24 Ekim Cumartesi'yi 25 Ekim Pazar'a bağlayan gece yarısı saatlerini bir saat geri aldı.
TÜRKİYE'DE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?
Türkiye'de 2016 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan karardan bu yana Kış saati ve Yaz saati uygulamaları gerçekleştirilmiyor. Bu nedenle Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi saatlerin ileri veya geri alınması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Yani Türkiye'de saatler geri alınmayacak.
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