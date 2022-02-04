2022 Kış Olimpiyatları veya resmî adıyla XXIV Olympic Winter Games, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek etkinlik, Google tarafından ana sayfasında doodle olarak yayınlandı. Kış Olimpiyatları 2022 doodle görselinde çeşitli haycan resimleri yer alıyor. Peki Kış Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...