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Kış Olimpiyatları 2022 açılış töreni canlı yayın izle: Pekin Kış Olimpiyatları TRT spor canlı yayın izle

TRT Spor'da 2022 Kış Olimpiyatları şöleni var. Pekin düzenlenen Kış Olimpiyatları TRT Spor ekranlarında her gün ekranlara geliyor. İşte Kış Olimpiyatları 2022 açılış töreni canlı yayın izleme ekranı

04.02.2022 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Kış Olimpiyatları 2022 açılış töreni canlı yayın izle: Pekin Kış Olimpiyatları TRT spor canlı yayın izle

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları bugün saat 15.00'da yapılacak açılış seremonisiyle resmen başlayacak, 20 Şubat'ta yine Pekin Ulusal Stadyumu'nda düzenlenecek kapanış seremonisiyle son bulacak. Dev organizasyonun tüm heyecanı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 4 ŞUBAT 2022

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:50 İtalya Serie A Goller

18:00 Spor Merkezi

18:55 Ukrayna - Rusya

20:30 Spor Akşamı

21:00 Futbol Gecesi

23:00 İleri Üçlü Transfer

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

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