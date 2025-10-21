Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Zorunlu kış lastiği uygulamasında yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, milyonlarca araç sahibini ve taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Kış lastiği uygulaması ile ilgili detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşıyan taşıtlar için uygulanan zorunlu kış lastiği kullanma süresi uzatıldığı duyuruldu. İşte, kış lastiği uygulama tarihi
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme olan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu yeni düzenlemeye göre, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan tüm taşıtlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu dönemi netleştirildi:
Kış Lastiği Zorunluluğu Dönemi: Her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunlu olacak.
Bu tebliğ, özellikle ticari taşımacılık yapan araçların kış şartlarına uygun donanıma sahip olmasını sağlayarak trafik güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır.
KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?
Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Karara uymayan sürücülere 5.856 TL idari para cezası kesilecektir.
