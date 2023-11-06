Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan uygulamaya ilişkin olarak "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli ve takmama cezası ne kadar?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte 2023 - 2024 kış lastiği zorunluluğu tarihi, takmanın zorunlu olduğu araçlar ve takmama cezası hakkında merak edilen ayrıntılar...