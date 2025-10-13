Habertürk
        Kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor, kimler için kış lastiği takmak zorunlu, takmayanlara ne kadar ceza verilecek?

        Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği kullanmama cezası ne kadar?

        Her yıl 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği takma zorunluluğu, bu yıl hava şartlarının erken soğuması nedeniyle öne çekildi. Buna göre, kış lastiği uygulama süresi artık 4 ay değil, 5 ay olarak uygulanacak. Peki, bu yıl kış lastiği takma zorunluluğu hangi tarihler arasında geçerli olacak, kimleri kapsayacak ve kurala uymayan sürücülere ne kadar idari ceza kesilecek? İşte uygulamaya dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 19:49 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:49
        • 1

          Her yıl 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren kış lastiği uygulaması, bu yıl hava koşullarının etkisiyle daha erken bir tarihe çekildi. Buna göre, kış lastiği zorunluluğu artık 4 ay değil, 5 ay boyunca geçerli olacak. Peki, kış lastiği uygulaması hangi tarihler arasında geçerli olacak, kimleri kapsayacak ve kurala uymayanlara ne kadar ceza verilecek? İşte konuya dair tüm detaylar...

        • 2

          KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

        • 3

          KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

          Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.

        • 4

          KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?

          Kış lastiği kuralona uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.

