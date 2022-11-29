Özellikle toplu taşıma yapan, gerek şehir içi, gerekse de şehirlerarası otobüsler de mevsimine uygun olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far sisteminde her hangi bir aksaklığın olup olmadığı kontrol edilecek, eksikliği olan araçların, eksikliklerini tamamlamadan çıkışına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Söz konusu bu uygulama ile kış şartlarına göre önlemini almayan ve özellikle kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğramasını önlenmeye yönelik bir uygulama sağlanmaya çalışılıyor.

7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, buzlu, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine nispeten, kış lastiklerinin yol tutuş özelliğinin daha sağlam ve yüksek güvenlik sağlıyor olması ile can ve mal kaybı açısından daha güvenlidir.