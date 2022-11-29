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Kış lastiği uygulaması başlıyor! Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor??

Kış lastiği uygulaması başlıyor! Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

Havaların soğuması ve kış aylarının yaklaşmasıyla, kış lastiği zorunluluğu gündeme geldi. Kış lastiği uygulaması bilindiği gibi aralık ayında başlar ve nisan ayının girmesiyle sona erer. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan sürücüler para cezası ile karşılaşmaktadır. Kış lastiği uygulamasının zorunlu olduğu araçlar netlik kazandı. İşte kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih ve takmanın zorunlu olduğu haller...

Giriş: 29.11.2022 - 22:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu tutulan kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih sürücülerin gündeminde. Belirli tarihlerde zorunlu tutulan kış lastiği uygulamasını ihlal eden sürücülere para cezası uygulanırken, uygulamanın kimleri kapsadığı merak konusu oldu. Peki, "Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...

  • KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık tarihinde başlayıp 1 Nisan tarihinde sona erecektir. 

  • KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

    Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.

     

  • Resmi Gazete' de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları ise illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacaktır. Bunların dışındaki ticari olmayan şahsi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

  • Özellikle toplu taşıma yapan, gerek şehir içi, gerekse de şehirlerarası otobüsler de mevsimine uygun olarak kış lastiğinin olup olmadığı, çekme halatı, yangın söndürme tüpü gibi avadanlıklarının bulunup bulunmadığı, ışık far sisteminde her hangi bir aksaklığın olup olmadığı kontrol edilecek, eksikliği olan araçların, eksikliklerini tamamlamadan çıkışına kesinlikle izin verilmeyecektir.

    Söz konusu bu uygulama ile kış şartlarına göre önlemini almayan ve özellikle kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğramasını önlenmeye yönelik bir uygulama sağlanmaya çalışılıyor.

    7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, buzlu, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine nispeten, kış lastiklerinin yol tutuş özelliğinin daha sağlam ve yüksek güvenlik sağlıyor olması ile can ve mal kaybı açısından daha güvenlidir.

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