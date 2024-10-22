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        Haberler Bilgi Gündem Kış lastiği takma ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takmama cezası ne kadar?

        Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, takmama cezası ne kadar?

        Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak hedefiyle zorunlu olan uygulamaya ilişkin olarak "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli ve takmama cezası ne kadar?" soruları cevaplarını arıyor. İşte 2024 - 2025 kış lastiği zorunluluğu tarihi, takmanın zorunlu olduğu araçlar ve takmama cezası hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 19:38 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:04
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        • 1

          Kış aylarına girilmesiyle birlikte kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı sorgulamaları yoğunlaştı. Kış aylarında trafik kazalarını azaltmak ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte kış lastiği uygulaması başlangıç tarihi ve takmama cezası...

        • 2

          KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

          Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

        • 3

          Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

        • 4

          KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

          Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

        • 5

          Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

          Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

        • 6

          KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

          Kış lastiği taktırmama cezası, yeniden değerleme oranıyla birlikte 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 4 bin 69 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.

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