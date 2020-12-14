Kış lastiği pazarı 4 milyon adedi aştı

2012 yılından bu yana yolcu ve eşya taşıyan araçlar için 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kullanımı zorunlu olan kış lastiği, tüm araçlar için hayati bir önem taşıyor. Sektör yetkilileri, kış lastiği pazarının 4 milyon adedi geçtiğini belirtiyor.
Brisa’nın açıkladığı verilere göre, kış lastiği pazarında, 2019 yılında 2018 yılına paralel bir şekilde 4.4 milyon adetlik kış lastiği satışının, 3.5 milyon kadarı binek araçlar, 900 bin kadarı hafif ticari araçlar için geliştirilmiş kış lastiklerini içeriyor.
2019’da binek kış lastik pazarı yaklaşık 3.5 milyon adet ile toplam binek lastik pazarının yüzde 30’unu oluşturuyor. Ayrıca, hafif ticari araç pazarındaki kış lastiği adedi de toplam hafif ticari lastik pazarının yüzde 41’ini oluşturuyor.
'OTOMOBİL PAZARININ BÜYÜMESİ LASTİK SATIŞLARINA YANSIYOR'
2020 ve 2021 yılları için kış lastiği pazarının, geçtiğimiz yıl ile benzer seviyelerde olacağını öngören Brisa, pandemi dolayısıyla olası uzun süreli bir kapanma gerçekleşmesi halinde 2020 yılı için bu durumun değişiklik gösterebileceğine de dikkat çekti.
Otomobil pazarındaki talep artışının lastik sektörüne etkilerine değinen Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, "2020’nin ilk 11 aylık döneminde yüzde 67 artış gösteren otomobil pazarı potansiyel kış lastiği kullanıcısı anlamına geliyor. Bu sebeple otomobil satışlarındaki artışın kış lastiği pazarına da yansımasını bekliyoruz" dedi.
Brisa'nın verilerine göre, son 5 yılda, Türkiye’de yenileme kanallı kış lastiği pazarının adetsel olarak, sezon bağımsız toplam lastik pazarının üzerinde büyüdüğü gözlemleniyor.
Brisa'nın İpsos ile yaptığı kullanıcı davranış ve tutum araştırma sonuçlarına göre de Türkiye’de kış lastiği kullandığını beyan eden binek araç kullanıcılarının oranının yüzde 73 olduğu sonucuna ulaştığı kaydedildi.
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