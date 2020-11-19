Kış kentinin küçük tiyatrocularının garajdaki "pandemi tiyatrosu" ilgi çekiyor

Osmanlı Devleti'nin kuruluş temellerinin atıldığı ve Ertuğrul Gazi'nin hayatını konu alan "Diriliş Ertuğrul" dizisinden esinlenerek tiyatro grubu oluşturan Erzurumlu çocuklar, yaptıkları birbirinden güzel gösterilerle izleyicilerden beğeni topladı.
Küçük tiyatrocular, başta Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kuaförlerden temin ettikleri kıyafet ve malzemelerle başladıkları bu serüvenlerinde kendi imkanlarıyla çektikleri görüntüleri montajlayıp sosyal medyada paylaşarak kısa sürede geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.
Lise üçüncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki İbrahim Mertcan Doğan'ın yönetmenliğinde bir yılı aşkın sürede çok sayıda tiyatro gösterisi yapan çocukların ilgi gören oyunları sırasındaki replik ve hareketleri ise usta sanatçıları aratmıyor.
Kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altından 30 derecenin altına düştüğü Erzurum'da daha önce bina önleri ile site içi ve tarihi mekanlarda gösteriler yapan çocuklar, özellikle salgın döneminde bina altındaki garajlarda gösteri yapmaya başladı.
Katılımcıların sosyal mesafeye uyup maske taktığı gösteri öncesinde üşümemek ve kendilerini izlemeye gelen aileleri ve diğer vatandaşları da soğuk havadan korumak için böyle bir yola başvuran genç tiyatrocuların farklı diziler ile romanlardan esinlenerek hazırladıkları gösteriler ayakta alkışlanıyor.
- "Çok güzel bir sonuç ortaya çıktı, çocuklarımızın özgüveni arttı"
Proje gönüllüsü Serhat Çakan, AA muhabirine, bir yıldır tiyatro gösterileri yapan çocukların geniş bir kitleye ulaşmayı başardığını belirtti.
İki çocuğunun da tiyatro grubunda yer aldığını ve aldıkları olumlu tepkilerden mutluluk duyduklarını dile getiren Çakan, "Tiyatro grubuyla çok güzel bir sonuç ortaya çıktı ve çocuklarımızın özgüveni arttı. Diriliş Ertuğrul'dan sonra, Kuruluş Osman, Pembe İncili Kaftan gibi güzel projelere imza attılar. Bu süreç yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Bu yola girmemizdeki en büyük gaye çocuklarımızın pandemi döneminde çocukların can sıkıntılarını ortadan kaldırmak, boş zamanlarını daha iyi değerlendirmelerini sağlamaktı." dedi.
Çakan, bu süreçte çocuklarla sürekli olarak fikir alış verişinde bulundukları ve onları daha iyisini yapmaları konusunda desteklediklerini aktararak, şunları söyledi:
"Aileler de çocuklara maddi manevi destek olmaya çalıştı. Sonuçta güzel tiyatro oyunları sahnelendi. Büyükşehir Belediyesine de kostüm desteği verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Kostüm dışındaki tüm tasarımlar bize ve çocuklarımıza ait. 10 çocuğumuzun hayali Kuruluş Osman setine gitmek. İnşallah bundan sonra daha güzel konu ve oyunlarla izleyicilerin huzurunda olacağız. İklim şartları dolayısıyla maalesef garaj ortamında gösteri yapmak zorunda kaldık. Sonuçta bu bir çocuk tiyatrosu, burada çok farklı bir atmosfer oluştu. Hem izleyenler hem de oyuncular için ayrı bir güzellik oldu. İnşallah daha güzel ortamlarda çekimlerimizi yapacağız."
- "Derslerimizden arta kalan zamanlarda tiyatro çekimlerine devam ediyoruz
Oyunculardan 12 yaşındaki Muhammet Yiğit Doğan, hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını anlatarak, "Tiyatro grubunda 10 arkadaşız, hepsiyle gurur duyuyorum. Pandemi döneminde sosyal medya hesabımızda yayınlamak için film çektik. Derslerimizden arta kalan zamanlarda tiyatro çekimlerine devam ediyoruz. Bu gösterimi yapabilmek için iki hafta çalıştık" diye konuştu.
Özdemir Yılmaz da tiyatroyu çok sevdiğini ifade ederek, "Çocuğum da aralarında, oyunda rol alıyor. Onları sonuna kadar destekleyeceğiz. Pandemi dönemi ve havaların soğuk olması dolayısıyla garaj ortamında gösterilerini yaptılar. Yaz aylarında dışarıda gösteriler yapacaklar." dedi.
İzleyicilerden Tülay Doğan da çocuklara destek vermek için gösterilerini takip ettiğini ve onları sahnede izlemenin kendisini gururlandırdığını kaydetti.
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