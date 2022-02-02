Kış Kartalı Harekatı böyle başladı

Güvenlik birimlerinin kar, kış demeden terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı görüntülere yer verdi...

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