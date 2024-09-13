Sonbaharın gelişi, kışın habercisidir. Aynı zamanda kış için gerekli hazırlıkların başlaması için bir başlangıç olarak bilinir. Henüz başlamadıysanız ve neler hazırlamanız gerektiği konusunda fikriniz yoksa, sizin için hazırladığımız habere bakarak fikir edinebilirsiniz. Detaylar haberimizde...